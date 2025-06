Inter-River Plate Chivu pronto a recuperare un top | nuove soluzioni!

L’Inter si prepara a sfidare River Plate in una partita cruciale che potrebbe segnare il rilancio dei nerazzurri nel Mondiale per Club. Con Cristian Chivu pronto a recuperare un elemento chiave, la squadra è determinata a superare le scorie di Monaco e a conquistare la vetta del girone. Giovedì 26 giugno allo Lumen Field, tutto è in gioco: la qualificazione da primi agli ottavi si avvicina. La sfida promette emozioni e sorprese!

Inter-River Plate potrebbe rappresentare l’occasione per dimostrare di aver superato definitivamente le scorie di Monaco. Con un successo, i nerazzurri si qualificherebbero da primi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. IL RIENTRO – Inter-River Plate si disputerà giovedì 26 giugno alle ore 3 allo Stadio Lumen Field. Il tecnico Cristian Chivu dovrebbe recuperare, per la sfida, colui che è stato il calciatore più performante del 2025 nerazzurro: Denzel Dumfries. L’olandese, che si sta allenando regolarmente con i compagni negli ultimi giorni, si candida dunque per l’esordio durante l’era Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, Chivu pronto a recuperare un top: nuove soluzioni!

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - chivu

Infortunati Inter, Chivu in piena emergenza: ecco chi recupera l’allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate - L'Inter si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida contro il River Plate, con diversi infortunati che complicano la gestione della squadra.

L'#Inter contro il River Plate nella sfida decisiva: Chivu recupera Dumfries, le condizioni di #Thuram ? - X Vai su X

, ì ì ? L’Inter di Chivu non va oltre il pari contro il Monterrey ed entrambe si piazzano dietro al River Plate in classifica, al termine della prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Capitan Lautaro risponde al gol del M Vai su Facebook

L'Inter contro il River Plate nella sfida decisiva: Chivu recupera Dumfries, le condizioni di Thuram e le ultime verso il match; Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate; Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, vicini anche i rientri di Thuram e Frattesi.

Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, vicini anche i rientri di Thuram e Frattesi - L'olandese sara a disposizione per l'ultima sfida del Gruppo E, migliorano anche le condizioni del centrocampista azzurro e dell'attaccante francese ... Lo riporta msn.com

Inter River Plate, Chivu esulta: un big torna a disposizione! Quei due titolari invece… - Inter River Plate è in arrivo e arrivano buone notizie anche per Cr ... Da informazione.it