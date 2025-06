Inter-River Plate Chivu cambia il compagno di Lautaro Martinez in attacco

In attesa della sfida decisiva del Gruppo E al Mondiale per Club, l'Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il River Plate di Marcelo Gallardo in una partita che potrebbe decidere le sorti del girone. Con Dumfries pronto a tornare e un nuovo compagno di reparto per Lautaro Martinez, i nerazzurri puntano a una prestazione vincente. PROSSIMA SFIDA – In vista della partita contro il River Plate, all’Inter basterà un pareggio per...

Tutto pronto per la sfida decisiva del Gruppo E al Mondiale per Club. L’Inter di Cristian Chivu tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì per affrontare il River Plate di Marcelo Gallardo in un match che deciderà le sorti del girone e il futuro cammino dei nerazzurri nel torneo. Dumfries è pronto a ritornare a disposizione. PROSSIMA SFIDA – In vista della prossima sfida contro il River Plate, all’ Inter basterà un pareggio per conquistare il passaggio agli ottavi di finale, ma per farlo da prima classificata servirà una vittoria: gli argentini infatti vantano una migliore differenza reti, grazie alle vittorie su Urawa Reds e Monterrey. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, Chivu cambia il compagno di Lautaro Martinez in attacco

Infortunati Inter, Chivu in piena emergenza: ecco chi recupera l'allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate

