Inter-River Plate anche in chiaro in tv | orario e canale

Se vuoi seguire l’emozionante sfida tra Inter e River Plate in chiaro in TV, ecco tutto quello che devi sapere su orario e canale. Dopo la vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i campioni argentini in una partita cruciale per il passaggio del turno. La sfida potrebbe decidere il primato nel girone E: non perdere questo appuntamento di calcio internazionale!

Dopo la vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds, si appresta a disputare l’ultima partita del primo turno del Mondiale per club con vista sulle qualificazioni al secondo. L’ Inter di Cristian Chivu affronta gli argentini del River Plate con cui condivide la testa della classifica con quattro punti. In ballo potrebbe esserci il primato assoluto nel girone E. Il biscione si potrà schierare in formazione tipo mentre la squadra allenata da Marcelo Gallardo avrà ai box per squalifica sia Castano, espulso nel finale della sfida contro il Monterrey sia Perez e Galoppo, ammoniti contro il Monterrey quando erano già in diffida. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

