Inter Pio Esposito vuole prendersi la scena

Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sta mettendo in mostra il suo talento nel palcoscenico internazionale. Con un esordio da sogno contro gli Urawa Reds, il 2005 reduce da 19 gol con lo Spezia in Serie B, si sta preparando a prendersi la scena al Mondiale per Club 2025. Questa è l’opportunità che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera tra i grandi. La strada verso il successo è ormai tracciata.

Pio Esposito e l’esordio da sogno controgli Urawa Reds Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, si gioca un’occasione cruciale al Mondiale per Club 2025. Come riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2005, reduce da 19 gol con lo Spezia in Serie B, ha impressionato Cristian Chivu contro l’Urawa Red Diamonds, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Pio Esposito vuole prendersi la scena

In questa notizia si parla di: esposito - inter - vuole - prendersi

Pio Esposito, il Napoli vuole strapparlo all’Inter: pronta già un’offerta! - Francesco Pio Esposito, giovane talento dell'Inter in prestito allo Spezia, attira l'interesse del Napoli, fresco campione d’Italia.

Pio #Esposito vuole restare all’#inter, a patto che venga considerato stabilmente nelle rotazioni dell’attacco nerazzurro. In sostanza, non vuole essere la quinta punta che gioca solo se sono indisponibili gli altri. Altrimenti preferisce andare a giocate in prestito. Vai su Facebook

Pio Esposito ha un'occasione clamorosa: quella di prendersi l'Inter con grande anticipo rispetto alla tabella di marcia. #IMInter #FIFAClubWorldCup #FIFACWC Vai su X

Repubblica – Il Parma può prendere Pio Esposito al posto di Bonny: lo scenario; Viviano: Inter, tieniti Pio Esposito. Così andrebbe bene anche prendere Bonny; Viviano: Io terrei Pio Esposito all'Inter. Se lo tieni mi può andare bene prendere Bonny.

Inter, sulla permanenza di Pio Esposito potrebbe decidere Chivu. L’ipotesi da non escludere - Potrebbe essere proprio il tecnico nerazzurro a decidere sulla permanenza dell'attaccante e c'è un'ipotesi da non scartare ... Da fcinter1908.it

Inter nel segno di Esposito e Carboni. Via in prestito? Il Mondiale può cambiare le carte - I due giovani nerazzurri sono stati decisivi nella gara contro gli Urawa e ora si giocano le loro carte per rimanere all'Inter ... fcinter1908.it scrive