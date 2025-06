Inter Pio Esposito | Indossare questa maglia è un onore

Pio Esposito, giovane talento interista, ha scritto una pagina indimenticabile della sua carriera al Mondiale per Club 2025. Classe 2005, il suo debutto con l'Inter nella vittoria per 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds è stato un momento di grande emozione, sottolineando quanto indossare questa maglia rappresenti un onore. La sua determinazione e il suo sogno si sono finalmente realizzati: ora, il futuro appare ancora più luminoso.

Pio Esposito, il sogno nerazzurro si avvera al Mondiale per Club Pio Esposito ha realizzato un sogno al Mondiale per Club 2025, debuttando con l’Inter nella vittoria per 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds. Come riportato da Sky Sport, il giovane attaccante, classe 2005, è subentrato al fratello Sebastiano, contribuendo con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Pio Esposito: “Indossare questa maglia è un onore”

In questa notizia si parla di: esposito - inter - indossare - maglia

Pio Esposito Inter, salgono le sue quotazioni per una maglia dal 1? contro gli Urawa Reds: Thuram non ce la fa! Il punto sugli infortunati - L’atmosfera si fa calda in casa Inter, con Pio Esposito che rinnova le sue quotazioni per una maglia dal 1° contro gli Urawa Reds.

"UN TROFEO DA CAPITANO" ©? Manuel #Locatelli, a 'DAZN', svela il suo prossimo sogno: "Alzare un trofeo da capitano sarebbe incredibile, un sogno che mi sono messo. Al Mondiale? Ci possiamo provare... Per me indossare la fascia della maglia che h Vai su Facebook

La Russa: Con Pio Esposito Inter avrebbe vinto lo scudetto; GdS – Bonny vuole solo l’Inter: operazione da 25 milioni, dentro anche Esposito; Un’altra big di Serie A si aggiunge alle pretendenti per Pio Esposito.

Inter, Pio Esposito si gioca il futuro al Mondiale per Club: dovrà convincere Chivu - Il tecnico nerazzurro lo conosce bene, lo ha lanciato in Primavera dandogli anche la fascia di capitano. Si legge su msn.com

Inter, sulla permanenza di Pio Esposito potrebbe decidere Chivu. L’ipotesi da non escludere - Potrebbe essere proprio il tecnico nerazzurro a decidere sulla permanenza dell'attaccante e c'è un'ipotesi da non scartare ... Si legge su fcinter1908.it