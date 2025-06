Inter ora l’ostacolo River Plate! Pesano due assenze

L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida decisiva contro il River Plate, nonostante le due assenze pesanti che potrebbero pesare sull’andamento della partita. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Urawa, i nerazzurri hanno dimostrato carattere e determinazione, alimentando le speranze di approdare al Mondiale per Club. Crederci è lecito, provarci è un dovere: ora più che mai, l’obiettivo è alla portata, e il sogno continua.

Contro ogni pronostico visto l'andazzo, hanno ribaltato una situazione complicata, dimostrando personalità e spirito di squadra. Chivu, che ha lavorato sulla mentalità del gruppo, sembra aver trasmesso ai suoi ragazzi quel DNA vincente tanto caro alla storia nerazzurra.

