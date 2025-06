Inter Oppini sbotta | La coerenza? Battuto l’Urawa con una rimessa avanti quasi di 30 metri e non ho sentito nessuno dire…

Sabato sera, l’Inter ha regalato emozioni e sorprese, battendo l’Urawa Red Diamonds 2-1 in rimonta grazie a Lautaro e Carboni. Un risultato che ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, come Francesco Oppini, che, ospite a “Netweek Calcio Show”, ha criticato con veemenza alcuni commenti sulla partita, sollevando un vivace dibattito sulla coerenza e l’interpretazione di fatti e opinioni nel mondo del calcio. Ma cosa ha davvero scatenato questa bufera?

