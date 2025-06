Inter Miami-Palmeiras | le probabili formazioni

L'attesa per il grande scontro tra Inter Miami e Palmeiras cresce, con entrambe le squadre pronte a conquistare l'accesso agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Con il passaggio in bilico e nulla da perdere, i tifosi sono ansiosi di scoprire le probabili formazioni e le strategie che decideranno questa sfida cruciale, in programma martedì 24 giugno alle 03.00 all’Hard Rock Stadium di Miami. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.

Gara valida per la terza giornata del gruppo A del Mondiale per Club 2025, che comprende anche Porto e Al-Ahly. Si affrontano le due capoliste alle quali basta un pareggio per approdare agli ottavi. Inter Miami-Palmeiras si giocherĂ martedì 24 giugno 2025 alle ore 03.00 presso l’Hard Rock Stadium di Miami. INTER MIAMI-PALMEIRAS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il sofferto pareggio contro gli egiziani dell’Al-Ahly, gli americani hanno ribaltato il Porto vincendo per 2-1. Adesso la squadra di Mascherano ha quattro punti e con una differenza reti migliore. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Porto, i brasiliani hanno piegato l’Al-Ahly per 2-0, conquistando quattro punti come l’Inter Miami, ed ora in caso di pareggio nello scontro diretto contro gli americani, accederebbero agli ottavi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Inter Miami-Palmeiras: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: miami - inter - palmeiras - probabili

Inter Miami Palmeiras: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparati a vivere l’emozione della sfida tra Inter Miami e Palmeiras all’Hard Rock Stadium di Miami, un appuntamento imperdibile nel Mondiale per Club.

Palmeiras-Al Ahly, le probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/2y4locvz #Al-Ahly #FIFAClubWorldCup #Palmeiras Vai su Facebook

Inter Miami CF-Palmeiras (Coppa del mondo per club, 24-06-2025 ore 03:00 ): formazioni, quote, pronostici. ...; Dove vedere Inter Miami-Palmeiras in diretta TV e streaming?; Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Porto, le probabili formazioni.

Pronostico Inter Miami-Palmeiras, il “biscotto” è servito: tutte le combinazioni - Palmeiras è una partita del Mondiale per Club e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00: formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Inter Miami Palmeiras: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Hard Rock Stadium la sfida del Mondiale per Club Inter Miami Palmeiras: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole ... Secondo calcionews24.com