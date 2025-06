Inter la classifica del Mondiale per Club a 90? dalla fine dei gironi

Con la seconda giornata del Mondiale per Club che si è appena conclusa, le sorprese sono state tante e i giochi ancora aperti. Con il Manchester City che ha ottenuto una vittoria netta contro l'Al Ain, ora ci avviciniamo alla fase decisiva: gli ottavi di finale. Solo 16 delle 32 squadre proseguiranno questa emozionante avventura negli Stati Uniti. Chi si meriterà il posto tra le migliori? Scopriamolo insieme.

Nella notte, con la netta vittoria del Manchester City ai danni del Al Ain, si è conclusa la seconda giornata del Mondiale per Club. A partire da oggi inizierà la terza e ultima. Soltanto 16 squadre su 32 continueranno la propria esperienza negli States approdando agli ottavi di finale. Al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la classifica del Mondiale per Club a 90? dalla fine dei gironi

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - classifica

Mondiale per Club, si chiude la prima giornata: i risultati e la classifica dell’Inter - Il Mondiale per Club si apre con emozioni e sorprese, e l’Inter, nella sua prima sfida, conquista un pareggio prezioso contro il Monterrey.

Mondiale per Club, la classifica delle squadre più giovani: Juventus in vetta, l'Inter sprofonda Vai su Facebook

Inter tra le formazioni più "vecchie" al Mondiale per Club La formazione di Chivu ha un'età media di 30 anni, è infatti quintultima come anzianità nella classifica generale. Juventus invece al terzo posto con una media di 24.5 anni #Inter #MondialeperClub - X Vai su X

Dall'incubo ai sorrisi: Inter, per gli ottavi ti basta un punto. Tutte le possibili combinazioni; Inter agli ottavi del Mondiale per Club se...: le combinazioni; Inter qualificata agli ottavi del Mondiale per club se… Tutte le combinazioni.

Mondiale per Club, l'Inter si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni - I nerazzurri hanno battuto ieri, sabato 21 giugno, l'Urawa Red Diamonds per 2- Lo riporta msn.com

Mondiale per Club, il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey: fallito il sorpasso all'Inter in classifica - 0 con il Monterrey nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 giugno e fallisce la ghiotta ... Segnala msn.com