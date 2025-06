Inter i giovani di Chivu | Pio Esposito e Carboni decisivi Stankovic riscattato dal Lucerna Chi resta e chi va

In un’Inter che fatica a superare l’Urawa Red Diamonds, brilla la stella di Valentin Carboni, protagonista al suo debutto post-ruptura del crociato. Intanto, Chivu, Pio Esposito e Carboni si confermano pilastri della nuova generazione nerazzurra, mentre Stankovic, riscattato dal Lucerna, dà segnali di rinascita. La formazione dell’Inter si evolve: chi resta e chi parte, in un affascinante equilibrio tra giovani promesse e cambiamenti strategici. La stagione promette emozioni e sorprese.

Nell`Inter che vince a fatica contro l`Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Alla prima partita dopo la rottura del crociato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chivu Inter, l’obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

La partita di ieri al Lumen Field di Seattle del mondiale per club mi è piaciuta. L'Inter vince nei tempi di recupero agli ultimissimi minuti con il gol di un giovanissimo allievo di Chivu, un certo Carboni. Lautaro Martinez segna il suo 153simo gol con la maglia ner

#Chivu ha lavorato con i giovani dell'#Inter e anche molto bene: iniziamo a dare una chance a Pio Esposito, Valentin Carboni, Aleksandar Stankovic e Thomas Berenbruch. Peraltro 4 tipi di giocatori che a questa Inter mancano

Chivu si affida ai giovani: Pio Esposito, Carboni e Susic energie nuove per un'Inter stanca - Christian Chivu a 22 anni era capitano dell’Ajax e sa qual è il peso sulle spalle di un giovane in una grande squadra. Come scrive msn.com