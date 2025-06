Inter Chivu ha già cancellato Inzaghi | ma c’è un doppio problema palese già emerso

Cristian Chivu ha segnato il suo distacco da Simone Inzaghi, cancellandolo dai ricordi del club nerazzurro. Tuttavia, questa rinnovata rinascita porta con sé due evidenti criticità per l’Inter: un pareggio e una vittoria in rimonta nei recenti impegni, che evidenziano le sfide ancora aperte nel percorso di stabilità e successo della squadra. La metamorfosi interista è attendibile, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti...

Simone Inzaghi è giĂ un lontano ricordo per i nerazzurri, Cristian Chivu l’ha cancellato completamente ma ci sono due problemi per il tecnico (Ansa Foto) – SerieAnews Un pareggio ed una vittoria, arrivata in rimonta contro i giapponesi dell’Urawa e nei minuti finali di gara. Non proprio un Mondiale per club disputato in modo sfavillante, fin qui, per l’Inter che è probabilmente arrivata negli Stati Uniti affaticata e stanca sia dal punto di vista fisico che psicologico per la logorante stagione chiusa peraltro con zero titoli e l’umiliante sconfitta per mano del PSG nella finale di Champions League. 🔗 Leggi su Serieanews.com