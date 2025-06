Inter Barella sulla finale di Champions | Buon percorso fatto

Nicolò Barella, cuore pulsante dell’Inter e vice-capitano, ha analizzato con lucidità e passione l’emozionante cammino nerazzurro verso la finale di Champions League contro il PSG. Dopo aver festeggiato la vittoria con l’Urawa, il talento sardo non si è sottratto a riflettere sulla delusione della sconfitta, sottolineando quanto di buono sia stato fatto durante questa straordinaria avventura europea. Il suo commento rivela la forza e la determinazione di una squadra che guarda avanti con orgoglio e ambizione.

Il vice-capitano dell’Inter Nicolò Barella, intervistato dopo la gara con l’Urawa, ai microfoni di DAZN è tornato sulla pesante sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Il sardo classe 1997 ha commentato il percorso fatto dai nerazzurri per arrivare alla finale, elogiando il percorso ma senza nascondere il rammarico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Barella sulla finale di Champions: “Buon percorso fatto”

