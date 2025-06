Inter acquisto a centrocampo | un po’ di esperienza se va via Calha

L’Inter si prepara a un nuovo capitolo, tra nostalgie d’Oriente e ambizioni di rinnovamento. La possibile partenza di Calhanoglu apre scenari di riflessione e investimento, puntando a un mix di esperienza e freschezza nel centrocampo. Una scelta strategica che potrebbe segnare il passaggio di testimone e definire il volto della squadra per la stagione in arrivo. Tra incastri e novità, il club nerazzurro si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Una partenza che sa di passaggio di testimone. Tra nostalgie d'Oriente e nuovi incastri in mediana, l'Inter si prepara a cambiare pelle. La chiave potrebbe essere in una scelta semplice, ma pesante (Foto: LaPresse) – serieanews.com L'affare Calhanoglu procede spedito, seppur con qualche intoppo. La cessione del centrocampista turco al Galatasaray sembra al momento un po' macchinosa, ma la sensazione è che alla fine si farà. L'Inter fa resistenza perché non vuole svendere il suo calciatore, ma la decisione è presa: c'è l'idea, ormai maturata, di privarsi di Calha.

