Inter Acerbi al tifoso del PSG | Io matto ti sfondo di botte | VIDEO

Un episodio che ha fatto quickly discutere tra i tifosi: fuori dal ritiro dell’Inter negli Stati Uniti, un battibecco tra Francesco Acerbi e un tifoso del PSG ha catturato l’attenzione sui social. La scena, ricca di tensione e provocazioni, ha acceso gli animi e alimentato il dibattito tra appassionati di calcio. Ma cosa è realmente successo? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che ha fatto parlare il mondo del calcio.

Pessima scena, qualche giorno fa, fuori dal ritiro statunitense dell'Inter: ecco il battibecco tra Francesco Acerbi e un tifoso del PSG. Sui social è diventato popolare il filmato girato da un tifoso, che ha immortalato il battibecco tra il difensore nerazzurro Francesco Acerbi e un ragazzo che l'ha aspettato fuori al centro sportivo sede del ritiro statunitense dell'Inter indossando la maglia del PSG. Dopo una serie di sfottò e di riferimenti alla finale di Champions persa contro i francesi, Acerbi ha perso le staffe.

