Intelligenza Artificiale | efficienza scalabilità e innovazione | il 25 giugno una giornata dedicata al futuro dell’IA in Italia

Il 25 giugno, Bologna si trasformerà nel cuore dell’innovazione con un evento dedicato all’intelligenza artificiale, un settore che sta rivoluzionando le infrastrutture IT e aprendo nuove strade per l’efficienza e la scalabilità. Organizzato da EuroCC Italy e Krateo, questo incontro promette di svelare come l’IA possa guidare il futuro digitale del nostro Paese, offrendo spunti e opportunità uniche. Un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del cambiamento.

Si terrà a Bologna, presso il DAMA Tecnopolo Data Manifattura, un evento interamente dedicato al tema dell'intelligenza artificiale (IA) e a come questa impatta e trasforma le infrastrutture IT. L'evento è organizzato da EuroCC Italy, Centro di Competenza italiano per il trasferimento tecnologico di computer ad alte prestazioni, e Krateo, piattaforma open source .

