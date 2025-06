intelligenza artificiale crescono gli investimenti nei data center

l’infrastrutture digitali e dei data center. Con investimenti crescenti e innovazioni all’avanguardia, il nostro Paese si prepara a diventare un nodo strategico in questa rivoluzione tecnologica globale. Un passo fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e garantire un futuro digitale più efficiente e competitivo.

Milano, 23 giugno 2025 – Nello sviluppo dell’IA, di cui tanto si parla e le cui potenzialità non sono state ancora ben comprese dal grande pubblico, vi è una componente tecnica fondamentale, intorno a cui si generano grossi investimenti: stiamo parlando dei data center. L’Italia sta compiendo progressi rilevanti per consolidare la propria posizione all’interno della “catena tecnologica dell’intelligenza artificiale” costituita dall’insieme di strumenti, framework, software e hardware necessari per progettare, implementare e gestire sistemi intelligenti, articolandosi in diversi livelli che rappresentano elementi fondamentali per l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net