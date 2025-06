Insulti omofobi e sessisti dopo le nozze La denuncia delle campionesse di volley Moretto e Arrighetti | Una questione culturale

In un mondo che dovrebbe abbracciare l’amore e la diversità, purtroppo, ancora si trovano insulti omofobi e sessisti che macchiano momenti di gioia come il matrimonio di Gaia Moretto e Valentina Arrighetti. Venerdì 13 giugno, queste due campionesse di volley hanno celebrato il loro amore a Torriglia, attirando non solo congratulazioni, ma anche odio. La loro denuncia mette in luce una questione culturale profonda e urgente da affrontare.

Insulti omofobi e sessisti. Sono quelli che hanno ricevuto Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, le due ex campionesse di volley, che venerdì 13 giugno si sono sposate a Torriglia, sulle colline che circondano Genova, luoghi d’origine di Valentina. Come ogni coppia, anche Gaia e Valentina hanno scelto di condividere sui social i momenti più emozionanti del loro matrimonio. E questo, come denunciano le due pallavoliste in un post sui social, ha scatenato una pioggia di critiche. «Ma accanto agli auguri sinceri, sono arrivati messaggi carichi di disprezzo, soprattutto su Facebook e Instagram», spiega Moretto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

