Insula nel complesso di San Lorenzo Maggiore a Napoli la presentazione della mostra di Biasucci

Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 11, nella suggestiva Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore a Napoli, si svelerà il progetto Insula di Antonio Biasiucci. Un appuntamento imperdibile per scoprire come l’arte contemporanea si intreccia con il patrimonio storico della città, con la presentazione curata da Gianluca Riccio e la partecipazione di importanti partner istituzionali. La mostra promette di affascinare e stimolare il pubblico, lasciando un'impronta duratura nel panorama culturale napoletano.

Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 11, nella Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, si terrà la presentazione del progetto Insula di Antonio Biasiucci a cura di Gianluca Riccio. Oltre all’artista e al curatore, saranno presenti i partner istituzionali del progetto. Il progetto Insula, a cura di Gianluca Riccio e ideato dall’ associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea, è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei della Campania, della Certosa di San Giacomo di Capri come partner di progetto, e della partecipazione dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli e della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre Napoli come partner culturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

