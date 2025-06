Insieme Lo spot nazionale dell' uguaglianza genitoriale

In un'epoca in cui le separazioni spesso alimentano conflitti e incomprensioni, un gruppo di genitori provenienti da Nord a Sud ha deciso di unirsi per promuovere l'uguaglianza genitoriale. Insieme, credono che il benessere dei figli dovrebbe essere al centro di ogni decisione, superando divergenze e pregiudizi. Questo è l'incipit di uno spot nazionale che vuole cambiare il volto alla genitorialità post-separazione, dimostrando che, quando ci si mette il cuore, si può costruire un futuro più equo e sereno per tutti.

In un contesto di vita di coppia, come quello attuale, dove ogni futile motivo sfocia in una separazione quasi sempre conflittuale, genitori separati, da nord a sud e viceversa, attraversando tutto lo stivale, consapevoli delle responsabilità nei confronti dei propri figli hanno deciso di unire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Insieme". Lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale

In questa notizia si parla di: insieme - spot - nazionale - uguaglianza

"Insieme", lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale - In un’Italia in cui le divisioni sembrano prevalere, un gesto di unità risplende: i genitori, provenienti da sud a nord, decidono di mettere da parte le divergenze per il bene dei figli.

Strappare dei manifesti per sostituirli con slogan che negano l’uguaglianza e alimentano la discriminazione è un gesto inaccettabile. Non è solo vandalismo, ma il tentativo di cancellare un’idea diversa di società : più giusta, più aperta, più inclusiva. Chi oggi si Vai su Facebook

Insieme. Lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale; “InS?eme”, lo spot che unisce l’Italia per l’uguaglianza genitoriale; Trieste ospita il casting per il nuovo spot sulla genitorialità paritaria: al via le selezioni il 10 maggio.

"Insieme". Lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale - In un contesto di vita di coppia, come quello attuale, dove ogni futile motivo sfocia in una separazione quasi sempre conflittuale, genitori separati, da nord a sud e viceversa, attraversando tutto lo ... Scrive bolognatoday.it

Torino e Roma insieme per l'uguaglianza di genere - la Fontana di Trevi, simbolo del cinema italiano grazie a Fellini, e la Mole Antonelliana, casa del Museo Nazionale del Cinema. Come scrive rainews.it