Insieme contro le truffe | accordo di collaborazione tra carabinieri e Centrale del Latte

In un gesto di solidarietà e vigilanza collettiva, l’accordo tra i Carabinieri e la Centrale del Latte di Salerno dà il via a una campagna di sensibilizzazione contro le truffe, con particolare attenzione agli anziani e alle categorie più vulnerabili. Un passo importante per proteggere chi rischia di cadere nelle manipolazioni ingannevoli, offrendo consigli pratici e rafforzando il senso di comunità. L’iniziativa…

A tutela delle categorie sociali di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani, è iniziata la campagna di sensibilizzazione sulle truffe, con alcuni utili consigli sulle confezioni di latte commercializzate dalla Centrale del Latte nella provincia di Salerno.

