Innovazione tecnologie critiche | presentato a Napoli il bando Step

Questa mattina a Napoli, presso il Circolo Canottieri, è stato presentato il bando Step, un’opportunità unica per sostenere l’innovazione e la produzione di tecnologie critiche. Promosso da Confapi Napoli in collaborazione con la Regione Campania, l’evento ha riunito imprenditori e innovatori desiderosi di scoprire come ottenere finanziamenti strategici. Un passo importante per rafforzare il comparto tecnologico campano e favorire lo sviluppo economico della regione.

Si e’ svolta questa mattina, presso il Circolo Canottieri Napoli, la presentazione del bando Step – Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche, un convegno promosso da Confapi Napoli in collaborazione con la Regione Campania. L’incontro, dal titolo “Opportunita’ di finanziamento per l’innovazione tecnologica in Campania”, ha avuto luogo nel Salone De Gaudio e ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, operatori del settore e rappresentanti istituzionali. A introdurre gli interventi e’ stato il presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, che ha posto l’accento sulla portata strategica del bando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

