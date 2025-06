Innovazione e sostenibilità per il futuro del vino Catarratto all' Orto Botanico la presentazione del progetto

scelta del vino Catarratto, valorizzando le tecniche innovative e il rispetto per l’ambiente. Un’occasione unica per scoprire come tradizione e progresso possano convivere, portando benefici concreti a produttori e consumatori. Non perdete l’appuntamento con il futuro del vino: un evento che unisce passione, innovazione e sostenibilità, tracciando la strada verso un domani più verde e gustoso.

Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico di Palermo - spazio antistante Serra Carolina -, si terrà l'evento di presentazione del progetto Green Aromas, un'iniziativa strategica volta a promuovere la sostenibilità, la competitività e la qualità nella.

In questa notizia si parla di: sostenibilità - orto - botanico - presentazione

