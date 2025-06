Informare senza perdere il senso | il giornalismo alla prova della Generazione Z

informazione nella nuova era digitale, mantenendo intatta l’etica e la qualità. Alla luce delle sfide imposte dai media sociali e dalla rapidità della comunicazione, è fondamentale reinventare il giornalismo senza perdere di vista il suo ruolo fondamentale: essere una bussola affidabile per la società. Un confronto ricco di spunti, che sottolinea come l’approccio etico e la professionalità siano ancora più essenziali per comunicare con la Generazione Z.

Al Circolo della Stampa di Avellino si è discusso di come cambia il giornalismo, e di come non debba cambiare il suo senso. Un incontro promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania ha riunito professionisti, docenti e istituzioni per riflettere su un nodo cruciale: come si fa buona. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Informare senza perdere il senso: il giornalismo alla prova della Generazione Z

In questa notizia si parla di: senso - giornalismo - informare - perdere

“Musica e Stampa Specializzata: quali sfide ci attendono per il futuro?” – Ferrara tra Musica, Cinema e Giornalismo: il 7 Giugno un Evento da Non Perdere - Il prossimo sabato 7 giugno 2025, Ferrara si trasformerà in un vivace palcoscenico culturale, ospitando un evento imperdibile dedicato a musica, cinema e giornalismo.

Ieri sera Corrado Formigli ha fatto qualcosa che raramente capita di vedere in un talk show: ha dato una lezione in diretta di giornalismo a un collega, David Parenzo. Lo ha fatto su Gaza, su Israele, sulla propaganda. Senza mai alzare la voce o perdere la paz Vai su Facebook

Informare senza perdere il senso: il giornalismo alla prova della Generazione Z; Intelligenza artificiale e giornalismo, che futuro avrà l’informazione?; «Oggi: il momento della verità contro fake pericolose».

Da magistratura e giornalismo occorre maggiore senso di responsabilità - È dunque da loro che dobbiamo aspettarci un senso di responsabilità rafforzato – in tutti i frangenti, soprattutto i più ... Secondo msn.com