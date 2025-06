Influent People il magazine innovativo nel panorama del marketing e della comunicazione

fresca e approfondita su un mondo in continua evoluzione. Con contenuti all’avanguardia, interviste esclusive e analisi dettagliate, Influent People si propone di essere il partner ideale per professionisti, studenti e appassionati che desiderano rimanere sempre aggiornati e ispirati. La sua missione è chiara e ambiziosa, “Notizie, trend e storie di marketing vincente”, offrendo una prospettiva innovativa e dinamica sul futuro della comunicazione.

Il panorama mediatico italiano ha visto nascere una nuova e innovativa testata giornalistica. Stiamo parlando di Influent People, un magazine online che si propone di diventare un punto di riferimento essenziale per chiunque sia interessato alle dinamiche del marketing, della comunicazione, dell'economia digitale e dell'innovazione. La sua missione è chiara e ambiziosa, " Notizie, trend e storie di marketing vincente ", offrendo una prospettiva approfondita e stimolante su un mondo in costante evoluzione. Il giornale è edito non a caso da una agenzia che si occupa proprio di digital marketing e comunicazione online, la Linking Agency, con sede a Roma.

