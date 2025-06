Indian Napoli l’hard boiled partenopeo di Al Gallo

In un angolo nascosto di Napoli Est, si consuma un incidente che potrebbe nascondere molto di più: un metronotte si schianta con l’auto di servizio in un campetto da calcio. È solo un incidente o qualcosa di più oscuro si cela dietro la scena? L’ispettore Romano e il suo vice Ajello si lanciano in un’indagine avvolta tra mistero e tensione, pronti a svelare la verità. La loro avventura sta per iniziare...

di Fiorella Franchini Napoli est. Un metronotte si schianta con l’auto di servizio in un campetto da calcio. Un tragico incidente o una morte sospetta? L’ispettore Romano e il suo vice Ajello danno avvio alle indagini. Due poliziotti, caratteri opposti, entrambi con problemi personali e una sola missione: scoprire la verità. A metà strada tra il poliziesco classico e l’hard boiled americano, Indian Napoli, l’ultimo romanzo di al Gallo, edito da Mursia, fonde con abilità le caratteristiche dei due generi, dando vita a una trama per nulla scontata. Romano e Ajello hanno entrambi un temperamento spigoloso, forgiato da esperienze che li hanno resi solitari, diffidenti, disillusi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: napoli - indian - hard - boiled

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Indian Napoli, l’hard boiled partenopeo di Al Gallo.

Napoli, quattordicenne ricattata: «Se non mi mandi un video hard ti lascio» - coordinate dalla procura della Repubblica di Napoli riguardo la diffusione di un video a sfondo ... Si legge su ilmessaggero.it

Napoli, Tiziana Cantone suicida per video hard: chiesta archiviazione per 4 indagati - che si suicidò dopo la diffusione in rete di alcuni video hard che la ritraevano in rapporti intimi con alcuni uomini. Lo riporta ilmessaggero.it