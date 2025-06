India bombola del gas fuori controllo | tragedia sfiorata

In India, un incidente domestico con una bombola del gas fuori controllo ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza catturano un momento di pura tensione, dove una scossa potrebbe aver causato un’esplosione devastante. La padrona di casa, spaventata, riesce a uscire lasciando la porta aperta, consentendo al gas di disperdersi e prevenendo un disastro ben più grave. Un episodio che evidenzia quanto sia fondamentale la sicurezza in casa.

Le immagini della telecamera di sorveglianza di un'abitazione in India hanno ripreso un incidente domestico, culminato con un'esplosione, che poteva avere conseguenza ben piĂą gravi. Una bombola si è infatti staccata dall'impianto, liberando nell'aria il gas. Dopo aver tentato di riprendere il controllo della situazione, la padrona di casa spaventata esce dall'abitazione, lasciando la porta aperte e permettendo così al gas di defluire almeno in parte. Ma al suo rientro, accompagnata da una seconda persona, una scintilla scatena però un'esplosione. Fortunatamente le due persone coinvolte riescono a uscirne indenni.

