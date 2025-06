Indennità di disoccupazione NAspI Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla

La legge di Bilancio 2025 porta importanti novità per la NASpI, l’indennità di disoccupazione INPS. Con la circolare n. 98/2025, viene chiarito il nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione per chi ha lasciato volontariamente il lavoro o ha risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2025. Scopriamo insieme come questi cambiamenti influenzano i lavoratori e le future richieste di sussidio.

Novità fronte sussidi. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche rilevanti all’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, per chi ha presentato dimissioni volontarie o ha risolto consensualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come chiarito dalla circolare Inps n. 982025, queste novità si applicano esclusivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025. Nuovo requisito delle tredici settimane. La modifica interessa in particolare l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Da gennaio 2025, per poter accedere alla NASpI, il lavoratore che ha interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti una successiva cessazione involontaria deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra i due eventi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Indennità di disoccupazione NAspI, Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla

In questa notizia si parla di: disoccupazione - indennità - naspi - inps

Disoccupazione NASpI, l’Inps spiega il nuovo requisito delle 13 settimane. CIRCOLARE - Se sei un lavoratore in cerca di assistenza, è fondamentale conoscere le nuove regole sulla disoccupazione NASpI.

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 ai requisiti contributivi per l’accesso all’ indennità di disoccupazione NASpI. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio, il dipendente che vuole accedere all’indennit Vai su Facebook

Indennità di disoccupazione NAspI, Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla; INPS pagamenti giugno 2025: AUU, NASpI, ADI e SFL; INPS – Circ. n. 98 del 5.06.2025 : NASPI – Nuovo requisito contributivo. Le istruzioni.