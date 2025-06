Indagini per corruzione nell’ufficio acquisti della NATO | crisi fiducia e di credibilità per l’Alleanza

Da settimane, un’indagine esplora il cuore dell’ufficio acquisti della NATO, sollevando dubbi sulla credibilità e la fiducia nell’alleanza. Tra accuse di corruzione e abuso di potere, lo scandalo coinvolge l’intera organizzazione, mentre i programmi di riarmo alimentano interessi sempre più pressanti nel settore della difesa. Un episodio che mette in discussione i valori e la trasparenza dell’alleanza, aprendo uno scenario incerto per il futuro.

È in corso da alcune settimane un'inchiesta di corruzione e di abuso di potere che riguarda l'agenza di acquisti della NATO, oltre alla NATO stessa. I nuovi programmi di riarmo e di rafforzamento degli eserciti continentali fanno gola a molti: nell'industria della difesa, le pressioni delle lobby e gli interessi privati crescono proporzionalmente agli investimenti pubblici. Indagini partite dal Belgio. Lo scandalo è scoppiato un mese fa, quando le autorità belghe hanno rivelato di aver avviato indagini e arresti su dipendenti o ex dipendenti della NSPA ( Support & Procurement Agency ), l'agenzia della NATO dedicata alla gestione delle commesse militari.

In questa notizia si parla di: nato - corruzione - acquisti - indagini

