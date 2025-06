Incubo Sinner nessuno se l’aspettava | altra batosta

Il percorso di Jannik Sinner, già simbolo del tennis italiano e giovane promessa mondiale, si trova ora a un bivio inaspettato. Un incidente che ha scosso il suo cammino, mettendo in discussione tutto ciò che aveva costruito con fatica. La sua resilienza e determinazione saranno messe alla prova come mai prima d'ora, mentre il mondo guarda sperando in una rinascita. La sua storia è ancora tutta da scrivere, e questa sfida potrebbe essere il punto di svolta verso nuovi traguardi.

Non è facile essere Jannik Sinner. Numero uno al mondo, simbolo di un’intera generazione e speranza del tennis italiano, l’altoatesino vive costantemente sotto i riflettori, e non sempre per le sue imprese in campo. L’eco mediatica del caso Clostebol, che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi, ha travolto il suo nome e acceso un dibattito feroce in tutto il mondo dello sport. A guidare il fuoco incrociato non sono stati soltanto i critici di mestiere, ma anche figure insospettabili. Tra queste, l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, che ha parlato di “favoritismi” e di una gestione ambigua da parte della WADA, non risparmiando frecciate nemmeno alla gestione mediatica del caso da parte dell’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Incubo Sinner, nessuno se l’aspettava: altra batosta

Jannik Sinner, nessuno se l’aspettava: sta succedendo di tutto con Paul - Jannik Sinner affronta una sfida sorprendente al Foro Italico, dove si trova in difficoltà contro Tommy Paul.

Ha sfidato il miglior Sinner, ha superato ogni limite e ha conquistato Parigi. Carlos Alcaraz è il nuovo re del Roland Garros! Vai su Facebook

Incubo Sinner, la Wada fa ricorso. Rischia una sospensione di 2 anni: "Sono deluso, ma resto innocente» - Quanto al ricorso dell’agenzia antidoping: "Non me l’aspettavo. Scrive msn.com

Sinner, paura di vincere? Lo psicologo: «Non si aspettava di chiudere in 4 set, si è portato dietro i 3 match point falliti» - «È possibile che Sinner si sia portato dietro il game in cui ha fallito i 3 match point, per questo non ha chiuso la partita quando serviva». Secondo msn.com