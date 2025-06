Incontro chiave col Napoli Ndoye-Beukema si decide Rispunta l’idea Raspadori

Se si tratti di incontro o di semplice trattativa, una cosa è certa: il mercato del Napoli si gioca su questi tavoli decisivi. Con Ndoye e Beukema al centro dell’attenzione, le prossime ore saranno fondamentali per definire il destino di due talenti e delle strategie azzurre. È arrivato il momento di fare chiarezza e tracciare il futuro, perché il calcio non aspetta.

Su Ndoye e Beukema, caro Napoli, a che gioco giochiamo? A Casteldebole, ma anche a Castel Volturno, scocca l'ora della verità. Dopo mille balletti di supposizioni e cifre e dopo gli approcci diretti del club azzurro agli agenti dei rossoblù, è arrivato il momento che Bologna e Napoli si siedano attorno a un tavolo e stabiliscano i paletti di due operazioni attorno alle quali ruota il mercato di entrambe. Se si tratti di incontro o di semplice telefonata non è dato sapere, ma da oggi ogni giorno è buono per capire se il Napoli sia disposto ad alzare l'asticella dell'offerta dei 70 milioni, pacchetto unico, per entrambi.