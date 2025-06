Incidente sulla Cilentana nei pressi di Agropoli | auto sbanda e finisce contro il guardrail

Un incidente sulla Cilentana nei pressi di Agropoli ha scosso la mattinata: un'auto sbanda e si schianta contro il guardrail, causando danni notevoli ma senza feriti. La sicurezza e la prontezza delle forze dell'ordine hanno evitato conseguenze più gravi. Sul posto, sanitari, polizia e Anas stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente, che testimonia quanto sia fondamentale mantenere attenzione e prudenza alla guida.

Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, all'altezza di Agropoli, sulla Cilentana. Per cause da accertare, una vettura è sbandata, finendo contro il guardrail: diversi i danni all'auto, ma a quanto pare nessun ferito. Sul posto, i sanitari, le forze dell'ordine e l'Anas: indagini in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sulla Cilentana, nei pressi di Agropoli: auto sbanda e finisce contro il guardrail

