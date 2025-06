Incidente sul lavoro a Faloppio | muore a 57 anni travolto da un masso

Una tragica giornata di incidenti sul lavoro scuote la Lombardia, con un uomo di 57 anni che perde la vita a Faloppio, travolto da un masso nelle prime ore del mattino. La dinamica dell'incidente rimane ancora incerta, ma questa tragedia sottolinea l'urgenza di rafforzare le misure di sicurezza nelle zone artigianali. La nostra attenzione si concentra ora sulla necessitĂ di prevenzione e tutela per tutti i lavoratori.

Faloppio (Como), 23 giugno 2025 – Un morto sul lavoro a Faloppio, in provincia di Como, e due feriti gravissimi a Lodi e Botticino in provincia di Brescia in poche ore in Lombardia, Nel Comasco ha perso la vita  un uomo di 57 anni. La tragedia oggi, lunedì 23 giugno 2025, poco dopo  le 11, i n localitĂ Fornace, nella zona artigianale del paese. Per ora non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: secondo fonti locali l’uomo s arebbe stato schiacciato da un masso. Saranno i tecnici dell’Ats e i carabiniere a ricostruire la dinamica. Sul posto anche un elicottero Areu e i sanitari con automedica e ambulanza oltre ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it