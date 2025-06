Incidente stradale mortale coinvolte cinque persone | il disperato intervento del 118

Nella quiete della notte, un violento impatto ha sconvolto le strade, lasciando dietro di sé un bilancio tragico e una scena di grande dolore. Quattro vite sono state spezzate in pochi istanti, mentre il disperato intervento del 118 e delle forze dell’ordine ha tentato di contenere l’irreparabile. La vicenda, ancora sotto indagine, ci ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità e quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza stradale.

Violento impatto nella notte. Il bilancio dell’incidente è tragico, con soccorritori e forze dell’ordine mobilitati in pochi minuti per gestire una scena drammatica. Tutto è avvenuto mentre le strade erano ancora immerse nel silenzio delle prime ore del giorno, quando le luci delle ambulanze e delle pattuglie hanno illuminato il teatro dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, il quarantunenne si trovava alla guida della sua Fiat Panda, procedendo su una strada secondaria. All’altezza di un incrocio, per motivi ancora da chiarire, l’auto si è scontrata violentemente con una Renault Megane su cui viaggiavano quattro ragazzi poco più che ventenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

