Incidente stradale a Chieri | 22enne prova a schivare un animale e si ribalta nel campo

Una notte di paura a Chieri, dove una giovane di 22 anni ha rischiato grosso tentando di schivare un animale sulla strada e ribaltandosi in un campo. L’incidente, avvenuto alle prime ore del mattino al confine con Madonna della Scala, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità . Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la ragazza, ma l’episodio riaccende il senso di attenzione e prudenza alla guida, soprattutto nelle ore più buie.

Incidente stradale questa notte, lunedì 23 giugno 2025, a Chieri. Al confine con la frazione di Madonna della Scala, intorno alle 2, una 22enne ha perso il controllo della sua Fiat Idea, che si è ribaltata finendo nel campo a lato della carreggiata. Secondo quanto ha raccontato alle forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale a Chieri: 22enne prova a schivare un animale e si ribalta nel campo

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - chieri - 22enne

