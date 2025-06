Incidente probatorio Liliana Resinovich Claudio Sterpin | Sebastiano Visintin non l' ha cercata perché sapeva che non sarebbe tornata

Nel tormentato caso di Liliana Resinovich, le rivelazioni di Claudio Sterpin gettano nuova luce su un mistero ancora irrisolto. Con fermezza e senza mezzi termini, Sterpin sostiene di conoscere la verità, accusando Sebastiano Visintin di sapere tutto ciò che è accaduto e di aver scelto di non intervenire. Una storia di segreti, sospetti e misteri che continua a sconvolgere e a tenere tutti col fiato sospeso, lasciando aperta più di una domanda.

Sterpin ribadisce con fermezza i propri sospetti: “Visintin sa tutto quello che è successo, l’ho dichiarato più volte e lo dirò anche in punto di morte” Liliana Resinovich, “l’hanno cercata tutti, meno che uno”. A sottolinearlo è Claudio Sterpin, amico stretto e forse amante della donna scomp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente probatorio Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: "Sebastiano Visintin non l'ha cercata perché sapeva che non sarebbe tornata"

“Cambg”. Cosa significa l’ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich - L’ultimo messaggio tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich nasconde un segreto ancora da svelare. Tra parole in codice, numeri e dialetto triestino, si cela forse una chiave per interpretare l’enigma di questa tragica vicenda.

Resinovich, l'amico Sterpin in tribunale: «Liliana l'hanno cercata tutti meno che uno». I risultati dell'incidente probatorio - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, indagato per l'omicidio della 63enne, ha incontrato stamani all'esterno del palazzo di Giustizia di Trieste Claudio Sterpin, la ... Si legge su ilmessaggero.it

Caso Resinovich, oggi la verità di Claudio Sterpin. Il marito: “Rispetto per Lilly” - “Tutti quel giorno l’hanno cercata tranne uno”, ha dichiarato prima di entrare in aula l’86enne. Segnala quotidiano.net