Incidente oggi in A1 tra Parma e Piacenza | morta una donna

Tragedia sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza: oggi pomeriggio, un grave incidente ha causato la perdita di una vita. Una donna, rimasta coinvolta in un impatto devastante, è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma purtroppo non ce l'ha fatta. La scena, segnata da un tamponamento e uno scontro contro il new-jersey, riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale. Rimaniamo vicini ai familiari e a tutti coloro colpiti da questa immane tragedia.

Parma, 23 giugno 2025 – Una donna ha perso la vita nel pomeriggio lungo l'autostrada A1 a causa di un incidente stradale al chilometro 89 tra Piacenza e Parma, in direzione di Bologna. Era a bordo di un'auto che che si è schiantata contro il new-jersey e che poi è stata a sua volta tamponata da un'altra vettura. Era stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Parma in condizioni critiche, qui è morta poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A1 tra Parma e Piacenza: morta una donna

