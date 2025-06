Incidente nella Valle dei Templi | scontro fra bus e auto ferita una donna

Un incidente nella suggestiva Valle dei Templi ha coinvolto un bus e un'auto, lasciando una donna leggermente ferita. La collisione avvenuta in via Passeggiata Archeologica ha destato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali. Fortunatamente, nessuno gravemente ferito, ma è importante capire le cause di questo spiacevole episodio. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e garantire la sicurezza di questa affascinante area storica.

Incidente stradale in via Passeggiata archeologica, nel cuore della Valle dei Templi. A scontrarsi un'auto, guidata da una donna, e un pullman di linea senza passeggeri con all'interno il solo autista. La donna alla guida della vettura è rimasta ferita in maniera lieve. Sul posto per gestire.

