Incidente in via Sammartino dopo lo scontro una 500 finisce sopra una Panda | grave una donna

Un incidente violento in via Sammartino scuote la città: una Fiat 500 si è ribaltata sopra una Panda, lasciando una donna di 54 anni gravemente ferita. L'impatto, avvenuto all'incrocio tra le vie Sammartino e Marconi, ha creato sconcerto e preoccupazione tra i residenti. La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, lotta per la vita. Una tragedia che sottolinea l'importanza di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Una donna di 54 anni è rimasta ferita in maniera seria dopo uno scontro tra una 500 e una Fiat Panda vecchio modello che si è verificato ieri mattina all'incrocio tra le vie Sammartino e Marconi. Uno scontro violento dopo il quale la 500 è rimasta in bilico sopra la Panda.

