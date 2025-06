Incidente a via Manzoni auto ribaltata e traffico in tilt

Un incidente spettacolare a Posillipo ha paralizzato il traffico questa mattina, 23 giugno, su via Manzoni. Un'auto ribaltata ha causato caos e preoccupazione tra i passanti, lasciando la strada temporaneamente chiusa al traffico. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma la scena ha ricordato a tutti quanto sia fragile la sicurezza sulle nostre strade. La vicenda è ancora sotto investigazione per chiarire le cause dell’incidente.

Un pericoloso incidente è avvenuto intorno alle 9 di stamattina 23 giugno su via Manzoni a Posillipo. Un'utilitaria, per motivi da accertare, si è ribaltata mettendosi di traverso sulla carreggiata. La strata è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per poi venire aperta a senso alternato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incidente a via Manzoni, auto ribaltata e traffico in tilt

