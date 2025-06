Incidente a Uboldo | auto contro ostacolo cinque ragazzi feriti

Un grave incidente a Uboldo scuote la comunità nel weekend: una Mercedes con cinque giovani a bordo è finita fuori strada, schiantandosi contro un ostacolo vicino al distributore Tamoil. L’incidente, avvenuto dopo le 22.30 in via 4 Novembre, ha richiesto l’intervento tempestivo di due ambulanze. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non sembrano mettere in pericolo la vita. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre il paese si stringe intorno alle famiglie coinvolte.

Incidente in via 4 Novembre a Uboldo: nel weekend una Mercedes con a bordo cinque ragazzi è uscita fuoiri dalla carreggiata impattando contro un ostacolo all’altezza del distributore Tamoil. Sul posto (erano passate le 22.30) sono intervenute due ambulanze, una della locale Sos e un’altra della Croce Rossa di Saronno, che hanno accompagnato in ospedale, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: incidente - uboldo - ostacolo - cinque

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Incidente a Uboldo: auto contro ostacolo, cinque ragazzi feriti; Incidente a Saronno, auto contro ostacolo, 5 feriti, 2 in codice giallo.

Incidente sulla Flaminia, cinque feriti - Uno di loro, un 15enne, è stato trasportato all'ospedale di Perugia con ... Da rainews.it

Incidente nella notte, Fiat 500 vola fuori strada e si ribalta: feriti i cinque amici a bordo - Cinque giovani sono rimasti feriti in un violento incidente avvenuto nella ... Scrive ilgazzettino.it