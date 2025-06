Incidente a studentessa durante il PCTO aboliamolo | richiesta ideologica i PCTO vanno riformati e vi dico come INTERVISTA a Valerio Ricciardelli

Dopo l'incidente di Castelfranco Emilia, si alza il coro di chi chiede l’abolizione dei PCTO. Tuttavia, Valerio Ricciardelli smaschera questa richiesta ideologica, definendola un segnale di una mancanza di visione sulla funzione reale della scuola. In questa intervista esclusiva, Ricciardelli spiega perché i PCTO non solo vanno riformati, ma rappresentano un’opportunità fondamentale per il futuro degli studenti e della formazione italiana. La vera sfida è ripensare il loro ruolo, non eliminarli.

La richiesta di sopprimere i PCTO a seguito dell’incidente sul lavoro che ha coinvolto una studentessa di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, secondo lui non ha senso e d è il sintomo evidente “di una mancanza di visione di ciò che dovrebbe essere la scuola”. Valerio Ricciardelli risponde in maniera caustica, in questa intervista, alle pressioni arrivate da un’ interrogazione parlamentare a firma di Elisabetta Piccolotti e Franco Mari: “ Vogliamo sapere dal governo – si legge nel documento dei due parlamentari – se non sia giunto il momento di adottare iniziative di carattere normativo volte alla soppressione dell’obbligo dei PCTO, lasciando alle scuole l’autonomia della programmazione di questi percorsi didattici e tornando a dare centralità ad attività di tipo laboratoriale da svolgersi prevalentemente dentro l’ambiente scolastico ”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pcto - incidente - richiesta - intervista

Uomini e Donne, la cifra assurda richiesta da una Dama del trono over per un’intervista! - Nel mondo di Uomini e Donne, il gossip non smette mai di sorprendere. Questa volta, una nota dama del trono over ha scatenato il clamore chiedendo una cifra incredibile per un’intervista esclusiva.

Incidente a studentessa durante il PCTO, aboliamolo: richiesta ideologica, i PCTO vanno riformati e vi dico come. INTERVISTA a Valerio Ricciardelli.

Si infortuna in PCTO e rischia di perdere una mano. Le rappresentanze studentesche: 'Non è né scuola né lavoro' - Le rappresentanze studentesche denunciano: "Sfruttamento, non formazione" ... Segnala skuola.net