Incidente a Sessa Aurunca | morti carabiniere di 23 anni e la fidanzata 22enne

Un tragico incidente scuote Sessa Aurunca: un grave scontro tra auto e moto a San Castrese si è trasformato in una tragica perdita. Sono morti il giovane carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e la sua fidanzata di 22. La comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragedia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Tragico schianto tra auto e moto a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca: morti il carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e la fidanzata di 22 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - sessa - aurunca - morti

Due anni fa l'alluvione che causò 16 morti, programmati interventi di ricostruzione per 2,7 miliardi di euro - Due anni fa, l'Emilia-Romagna fu devastata da alluvioni senza precedenti, portando a una tragedia con 16 vittime e danni economici di 8,5 miliardi di euro.

Dramma questa mattina a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Sulla statale 81, nei pressi di un distributore di benzina, hanno perso la vita un carabiniere di 23 anni e la sua fidanzata, di qualche anno più giovane. La coppia viaggiava in sella a una moto q Vai su Facebook

Incidente a Sessa Aurunca: morti carabiniere di 23 anni e la fidanzata 22enne; Carabiniere e la fidanzata morti in moto: Matteo Ferrara aveva 23 anni, Melissa Rea 22. Terribile incidente a; Sessa Aurunca, carabiniere 23enne e la sua fidanzata morti in un incidente in scooter: andavano al mare.

Incidente a Sessa Aurunca: morti carabiniere di 23 anni e la fidanzata 22enne - Tragico schianto tra auto e moto a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca: morti il carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e la fidanzata di 22 anni ... Segnala fanpage.it

Carabiniere e la fidanzata morti in moto: Matteo Ferrara aveva 23 anni, Melissa Rea 22. Terribile incidente a Sessa Aurunca - Le vittime sarebbero un giovane carabiniere, Matteo Ferrara di appena 23 anni insieme alla fidanzata, Melissa Rea,. Secondo ilmessaggero.it