Incidente a Monza | 12enne investito e trasportato in ospedale

Un drammatico episodio scuote Monza nel primo pomeriggio di lunedì 23 giugno, quando un ragazzino di 12 anni è stato investito in via Cederna e subito trasportato in ospedale. Attimi di grande paura per la comunità, mentre i soccorritori del 118 intervenivano tempestivamente sul luogo dell’incidente. La dinamica resta ancora da chiarire, ma le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei più giovani e prevenire ulteriori incidenti.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di lunedì 23 giugno a Monza. Un ragazzino di 12 anni è stato investito ed è stato trasportato all'ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 in via Cederna, nell'omonimo quartiere. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente a Monza: 12enne investito e trasportato in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - monza - investito - trasportato

Cede il solaio di una scuola in costruzione: volo di tre metri per sei operai, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente nel comune di Marino, zona Santa Maria delle Mole - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, dove il crollo del solaio di una scuola in costruzione ha coinvolto sei operai.

Un 62enne è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo sarebbe precipitato per 5 metri cadendo dal tetto di un capannone Vai su Facebook

Domenica di incidenti in Brianza: motociclisti e pedoni finiscono in ospedale (anche un 15enne); Investito un ciclista di 26 anni in Brianza, trasportato in fin di vita in ospedale: si indaga sull'incidente; Diciottenne in bicicletta investito da un Suv, è gravissimo.

Incidente Monza, ciclista 39enne investito da camion per la raccolta dei rifiuti: è grave - Un uomo di 39 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Lo riporta ilgiorno.it

Incidente in via Tiepolo a Monza: investito da un'auto, muore 90enne - L'anziano inizialmente era cosciente ed è arrivato in codice Giallo al San Gerardo, ma le sue condizioni sono poi fatalmente peggiorate Monza 29 ottobre 2022 – Incidente mortale ieri ... Riporta ilgiorno.it