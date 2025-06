Incidente a Monza | 12enne investito da un furgone e trasportato in ospedale

Un primo pomeriggio di paura a Monza, dove un bambino di 12 anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Investito da un furgone in via Cederna, il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo, mentre le autorità indagano sulle dinamiche dell'accaduto e sulle misure di sicurezza necessarie per prevenire future tragedie.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di lunedì 23 giugno a Monza. Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un furgone ed è stato trasportato all'ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 in via Cederna, nell'omonimo quartiere. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con.

