Incidente a catena in via Varesina a Como

Un grave incidente a catena si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Varesina a Como, coinvolgendo quattro veicoli e creando caos nel traffico locale. L’impatto, avvenuto alle 17.45 davanti al multisala Cinelandia, ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Le condizioni dei passeggeri coinvolti sono da valutare, mentre la strada rimane temporaneamente chiusa. Segui con noi gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Un incidente stradale ha coinvolto quattro autovetture nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno 2025, lungo via Varesina, all'altezza del multisala Cinelandia. L'impatto è avvenuto intorno alle 17.45 e ha richiesto l'intervento di più squadre di soccorso. Due delle persone coinvolte.

