Inchiesta corruzione a Prato Matteini Bresci e Bugetti in tribunale | il giorno della verità

Stamattina al tribunale di Firenze, si è aperto un capitolo cruciale nell’inchiesta sulla corruzione a Prato. Riccardo Matteini Bresci, l'industriale pratese, e la sindaca Ilaria Bugetti sono stati chiamati a rispondere delle accuse che scuotono la politica locale. Tra tensione e attesa, il dibattito si infiamma: è il giorno della verità, e le sorti di Prato potrebbero cambiare per sempre.

Prato, 22 giugno 2025 – Iniziato stamani al tribunale di Firenze l' interrogatorio di Riccardo Matteini Bresci, l'industriale pratese accusato di corruzione a Prato che vede indagata anche la sindaca Ilaria Bugetti (Pd). Anche lei presente al palazzo di giustizia di Firenze. Gli interrogatori si tengono in un'aula del piano interrato. Prato, l'inchiesta si allarga. Il centrodestra: sistema Pd, ma i dem non ci stanno Il gip Alessandro Moneti deve decidere sulla richiesta della procura di Firenze per il carcere a Matteini Bresci, e per gli arresti domiciliari a Bugetti la quale nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia, ha annunciato di voler rassegnare le dimissioni dalla carica.