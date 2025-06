Inchiesta Comune | la promessa a Gambino Farai il manager di Giglio Bagnara

Un’inedita inchiesta svela dettagli sorprendenti sulla promessa fatta all’ex assessore Sergio Gambino: diventare il manager di Giglio Bagnara, il rinomato marchio di moda di Sestri Ponente ora in liquidazione. Un caso che ha fatto scalpore e che apre un capitolo intrigante nella politica e nel mondo imprenditoriale genovese. Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda e cosa rivela sul rapporto tra potere e economia? Scopriamo insieme i retroscena di questa operazione.

All'ex assessore Sergio Gambino sarebbe stato promesso un posto di lavoro come manager di Giglio Bagnara, il noto marchio di moda di Sestri Ponente da alcuni mesi in liquidazione. La notizia è stata anticipata dalle edizioni genovesi di Repubblica e Secolo Xix ed è riportata nelle 23 pagine del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Inchiesta Comune: la promessa a Gambino, "Farai il manager di Giglio Bagnara"

