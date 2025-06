Incendio in un' azienda un odore acre si spande per chilometri tra Sassuolo e Modena

cittadini e preoccupando l'intera comunità. L'incendio in un'azienda ha generato una nuvola di fumo e un odore insopportabile che si è diffuso in tutta la pianura modenese, creando allarme tra residenti e operai. Le autorità stanno monitorando la situazione e cercano di contenere i danni ambientali, ma nel frattempo il territorio si risveglia sotto un cielo carico di tensione e incertezza.

Nel corso della notte e delle primissime ore del mattino una vasta area della pianura modenese, compresa tra l'area industriale di Sassuolo e il capoluogo, è stata avvolta da una forte puzza di bruciato. Un odore acre e pungente che si è sparso anche sopra la città di Modena, svegliando numerosi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Incendio in un'azienda, un odore acre si spande per chilometri tra Sassuolo e Modena

In questa notizia si parla di: odore - acre - sassuolo - modena

Un'altra estate senza Gigetto, chiude per 3 mesi la ferrovia Modena-Sassuolo - Un'altra estate senza treni sulla linea Modena–Sassuolo: dal 8 giugno al 5 settembre 2025, la ferrovia sarà chiusa per lavori di manutenzione, come comunicato da FER.

Incendio in un'azienda, un odore acre si spande per chilometri tra Sassuolo e Modena; Sassuolo, incendio all’ex frantoio: «C’è amianto, dovete pulire»; Cadavere sotto al letto a Pavullo: Ho visto Gianni a Capodanno, era con un giovane amico.

Sassuolo, incendio in capannone. Qualcuno potrebbe avere appiccato il fuoco - Quando i pompieri sono arrivati sul posto, le fiamme avevano divorato gran parte della merce e l’odore acre ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia: Modena approda ai 16/i, Sassuolo battuto 3-2 - Sorpresa al 'Braglia' nel derby di Coppa Italia che ha visto il Modena superare il Sassuolo 3- Come scrive ansa.it