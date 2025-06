Incendio a Moncalieri | in fiamme due automezzi in regione Freylia vigili del fuoco sul posto

Un incidente che ha scosso Moncalieri questa mattina: due automezzi in fiamme nella regione Freylia. Le prime ore di lunedì sono state interrotte da un incendio che ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, prontamente sul luogo per domare le fiamme e garantire la sicurezza. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine e dei soccorritori nel proteggere la comunità.

Erano da poco passate le 12 di lunedì mattina, 23 giugno, quando due automezzi vicino ad una stazione di trasformazione a Moncalieri, in regione Freylia, hanno preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco Immediato l'intervento sul posto da parte della squadra 51 dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Moncalieri: in fiamme due automezzi in regione Freylia, vigili del fuoco sul posto

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - moncalieri - automezzi

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Incendio a Moncalieri: in fiamme due automezzi in regione Freylia, vigili del fuoco sul posto; Due mezzi in fiamme a Moncalieri, intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO); Moncalieri, due automezzi in fiamme: i vigili del fuoco evitano il peggio.

Due mezzi in fiamme a Moncalieri, intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO) - Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Lingotto, con la squadra 51, affiancati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale. Da giornalelavoce.it

Incendio a Moncalieri: in fiamme due automezzi in regione Freylia, vigili del fuoco sul posto - Immediato l'intervento sul posto da parte della squadra 51 dei Vigili del Fuoco, distaccamento Lingotto, che con l'aiuto di un'autobotte di supporto dalla sede centrale sono riusciti in poche ore a ... Scrive torinotoday.it