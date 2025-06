Incendi | le misure di prevenzione

Con l’arrivo dell’estate, la prevenzione contro gli incendi diventa fondamentale per tutelare cittadini e biodiversità. A Frosinone, dal 23 giugno al 15 ottobre, sono in vigore rigorose misure di sicurezza, pensate per ridurre il rischio e garantire un’estate più serena. Ecco un riepilogo delle principali disposizioni da rispettare per proteggere il nostro territorio e preservare la sua bellezza.

Incendi, diverse misure di prevenzione per contrastarli a Frosinone. Le misure saranno in vigore da oggi, 23 giugno, fino al 15 ottobre, periodo considerato di massima pericolosità viste le temperature elevate. I divieti In sintesi le principali misure e divieti attivi a Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incendi: le misure di prevenzione

In questa notizia si parla di: misure - incendi - prevenzione - frosinone

Rischio incendi a Ladispoli, scattano le misure di prevenzione - Ladispoli prende misure di prevenzione contro il rischio incendi durante la stagione estiva. Il Comune, con l’Ordinanza n.

ORDINANZA ANTINCENDI 2025 – ATTIVE LE MISURE DI PREVENZIONE Firmata l’Ordinanza Comunale n. 33 del 14/06/2025, contenente le misure di prevenzione del rischio incendi. In vigore dal 15 giugno al 15 ottobre 2025 Un provvedimento più fo Vai su Facebook

Incendi: le misure di prevenzione; Decise in prefettura misure di prevenzione per gli incendi boschivi; Roma capitale: firmata ordinanza per prevenzione incendi e contrasto ondate di calore.

Incendi boschivi, al via la campagna di prevenzione in Abruzzo - La protezione civile regionale come ogni anno è in campo con tutti i suoi uomini e mezzi e con la sala ... Riporta rete8.it

Incendi boschivi, ok del Comune all'ordinanza per la prevenzione: in vigore fino al 30 settembre - La violazione delle disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pari a un minimo di 1. Secondo baritoday.it